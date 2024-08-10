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Video: Mario Cristobal talks after first fall camp scrimmage
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Head Coach Mario Cristobal answers questions from Don Bailey Jr. after the first fall scrimmage.
Miami will open its season against rival Florida on August 31st at Ben Hill Griffin Stadium. The kickoff is set for 3:30 Eastern on ABC.
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