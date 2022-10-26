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Video: Mario Cristobal Talks With Media Days Before Road Trip To Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal spoke to the media during a zoom press conference on Wednesday afternoon.

He answered questions regarding the injuries playing the offensive line, Virginia's defense, and rebuilding the program.

According to Cristobal said Jake Garcia took the majority of the reps in practice this week.

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