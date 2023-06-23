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Video: Mario Cristobal, Van Dyke and Kinchens speak at Prospect Camps

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal speaks to participants at Prospect Camp at the University of Miami.

All-American safety Kamren Kinchens also talks to campers at the conclusion of Legends Camp.

Tyler Van Dyke spoke to prospects at the conclusion of the camp prior to Legends Camp.

Miami will hold its last prospect Sunday with will feature offensive and defensive linemen and a seven-on-seven tournament.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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