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Video: Miami 2023 Commit Malik Bryant In Action Against Osceola

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami commit Malik Bryant (0) helped his team Jones to an 18-7 win over Osceola. Miami Linebackers Coach Charlie Strong traveled up to Orlando to observe the four-linebacker. Bryant was a terror in the backfield registering two sacks and several tackles.

Miami 2024 target D'Antre Robinson of Jones had two tackles and three tackles for loss in the win.

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