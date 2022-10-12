Video: Miami 2023 Commit Malik Bryant In Action Against Osceola
Miami commit Malik Bryant (0) helped his team Jones to an 18-7 win over Osceola. Miami Linebackers Coach Charlie Strong traveled up to Orlando to observe the four-linebacker. Bryant was a terror in the backfield registering two sacks and several tackles.
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Miami 2024 target D'Antre Robinson of Jones had two tackles and three tackles for loss in the win.