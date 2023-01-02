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Video: Miami 2023 DL Signee Rueben Bain Talks Post UA All-America Practice

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami four-star signee Rueben Bain is looking to have a big performance in the Under Armour All-America Game.

Bain could not name an opponent in practice that posed a challenge for him. The elite defensive lineman won several one-on-one drills in practice.

Bain is looking to return home to Miami with MVP honors. The game is scheduled for Tuesday, January 3rd at 5:00 PM eastern at Camping World Stadium in Orlando.

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