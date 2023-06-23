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Video: Miami 2024 Commit Chris Wheatley-Humphrey talks at Legends Camp

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Chris Wheatley-Humphrey was the only Miami commit to compete at Miami's Legends Camp on Thursday.

The three-star running back talks of the 2024 recruiting class, his relationship with running backs coach Tim Harris Jr., and four-star new running back commit Kevin Riley.

He shares college visit plans.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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