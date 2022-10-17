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Video: Miami Coaches Address Media Ahead Of Game Vs. Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal talks of what he's seen from Duke so far on film, addressing the penalties, wide receiver play, the running game, the defensive performance, injuries and other topics.

Offensive Coordinator Josh Gattis talked about the offensive philosophy, the emergence of Colbie Young and Brashard Smith, the lack of a running game, penalties, and other topics.

Defensive Coordinator Kevin Steele talked about how to stop a running quarterback, what concerns him about Duke's offense, rotating players, and other topics.

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