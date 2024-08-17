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Miami 2025 running back commit Girard Pringle runs for over 100 yards and two scores in a 51-20 preseason win for Armwood over Miami Norland.
He was given the MVP award after the performance.
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