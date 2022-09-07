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Video: Miami Commit Jaden Rashada Clinical In Win Over Liberty

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami commit Jaden Rashada had a stellar day last weekend. The Northern California quarterback led the Pittsburg Pirates to a 30-2 win over Liberty out of Henderson Nevada.


The four-star quarterback went 18 for 30 for 296 yards throwing for three touchdowns in over 100-degree weather. This performance follows a 59-0 thrashing of Bethel Vallejo where he passed for 123 yards and a score.

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