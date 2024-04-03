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Video: Miami commit Jalil Bethea at McDonalds All-American workouts
Video of five-star Miami 2024 signee Jalil Bethea. Bethea also won the slam dunk contest at the event.
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