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Video: Miami Commit Malik Bryant Powers Jones To Playoff Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Malik Bryant (0) and Jones High School advanced to the semifinals of the 3M state playoffs with a 42-13 win over Edgewater.

Bryant has 67 total tackles averaging six per game this season. He also has five sacks two forced fumbles and fumble recovery. He had a sack and tackle for loss Saturday.

Texas commit and Edgewater Running Back Cedric Baxter had 54 yards rushing.

Jones hosts Homestead in the next round.

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