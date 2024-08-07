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Video: Miami OL coach Alex Mirabal talks post fall camp practice No. 7
Marcus Benjamin
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CanesCounty
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Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Miami offensive line coach Alex Mirabal answers questions after fall camp practice No. 7.
Mirabal mentions that sophomore right tackle Francis Mauigoa is getting reps at left guard, with Samson Okunlola replacing him in his normal position. Matt McCoy and Ryan Rodriguez also worked with the first team at left guard.
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