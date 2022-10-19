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Video: Miami Players Speak To Media Days Before Duke Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Punter Lou Hedley, who received ACC Specialist of the Week honors for his performance against Virginia Tech, talked about operating without a special teams coordinator, and his take on returner Brashard Smith's play.

Wide Receiver Frank Ladson talks about returning home from his time at Clemson, winning one-on-one battles, Tyler Van Dyke's play, the Duke secondary, and his injury history.

Defensive Lineman Darrell Jackson, Maryland transfer, shared his thoughts on getting re-acclimated to Florida, Duke's offensive line, the rotation of players on the defensive line, his strengths, and stopping mobile quarterback Riley Leonard.

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