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Video: Miami post-game press conference after ACC tournament loss to Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga, Isaiah Wong, and Jordan Miller talk post-game with the media after the 85-78 loss to Duke.

Coach Larranaga updated Norchad Omier's injury status and said that his ankle is not broken and it was an ankle sprain and he will be monitored day-to-day.

Larranaga talked about why Duke was able to shoot so well from three-point range.

Wong and Miller shared their thoughts on losing Omier and the players that filled in for the Miami starter.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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