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Video: Miami prepares for Duke in ACC Tournament

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami prepares for its third matchup with Duke this season.

The Hurricanes lost the first matchup 68-66 at Cameron Indoor Stadium and ran away with an 81-59 win at the Watsco Center.

Miami defeated Wake Forest 74-72 in the quarterfinals.

Duke defeated Pittsburgh in the quarterfinals.

Tip is set for 7:00 PM at Greensboro Coliseum.

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