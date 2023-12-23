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Video: Miami RB commit Wheatley-Humphrey talks of making impact in year one

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Michael Yero of 305 Sports interviews 2024 running back commit Chris Wheatley-Humphrey after the Dade County vs. Broward County All-Star game.

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