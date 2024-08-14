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Video: Miami safeties at fall camp 2024

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
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Miami safeties working with defensive coordinator Lance Guidry at fall camp 2024.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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