Video: Miami Spring Practice - Week 1
Miami completed three full sessions in week one of spring practice last week.
Practice resumes Tuesday, March 19th.
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