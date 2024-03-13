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Video: Miami Spring Practice - Week 1

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami completed three full sessions in week one of spring practice last week.

Practice resumes Tuesday, March 19th.

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(Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)
Miami NCAA college football quarterback Cam Ward (1) throws the ball during a team practice inside the Carol Soffer Indoor Practice Facility at the University of Miami in Coral Gables, Fla., Monday, March 4, 2024.

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