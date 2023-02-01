News More News
{{ timeAgo('2023-02-01 18:51:35 -0600') }} basketball Edit

Video: Nijel Pack and Jordan Miller Talk Post Game After Win Over Va Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Nijel Pack talks post-game with the media and tries to explain his stretch of shooting which he could not miss in a 92-83 win over the Hokies.

Jordan Miller reflects on Pack's hot shooting from his perspective and talks of the rivalry with Virginia Tech.

Miller also talks about the importance of finishing games and carrying momentum into an important February stretch of games.

Miami will travel to Clemson Saturday for a 3:00 PM tip on ACC Network.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}