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Video: Offensive Coordinator Shannon Dawson talks post-practice

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Offensive Coordinator Shannon Dawson addressed the media after spring practice No. 2 on Wednesday.

Dawson shared his thoughts on new quarterback Cam Ward, the quarterback room, the freshmen and veteran wide receivers, and the tight end room, as well as what areas need improvement after reviewing the entire body of work last season.

This article will be updated

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