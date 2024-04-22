PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video: Offseason Highlights of Miami 2025 WR Commit Waden Charles
Marcus Benjamin
•
CanesCounty
Publisher
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
Video highlights of Miami 2025 wide receiver commit Waden Charles at the Battle of Broward 7-on-7 tournament, Rivals Camp Series in Miami, and Under Armour Camp Miami.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pYW1pLnJpdmFscy5jb20v
bmV3cy92aWRlby1vZmZzZWFzb24taGlnaGxpZ2h0cy1vZi1taWFtaS0yMDI1
LXdyLWNvbW1pdC13YWRlbi1jaGFybGVzIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigp
IHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0
IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlw
dCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2
ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRo
ZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNv
bS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZv
cmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxp
bWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2Mx
PTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm1pYW1pLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGdmlkZW8tb2Zmc2Vhc29uLWhpZ2hsaWdodHMtb2YtbWlh
bWktMjAyNS13ci1jb21taXQtd2FkZW4tY2hhcmxlcyZjNT0yMDIyNzMzMTEz
JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBF
bmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==