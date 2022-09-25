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Video: Player Reactions To Miami's Loss To Middle Tennessee

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Much to everyone's surprise, Miami lost to Middle Tennessee State Saturday 45-31.

Jalen Rivers, Jakai Clark, Kamren Kinchens, and Jahfari Harvey speak to the media and share their thoughts on the quarterback situation and what went wrong.


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