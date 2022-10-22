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Video: Players Answer Questions From Media After Stunning Loss To Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Senior defensive back DJ Ivey talk about how the team will move forward after an upsetting 45-21 loss to Duke. Ivey said he is still "very confident" in his teammates. He also talks about the mood in the locker room and the team effort throughout the game.

Senior Tight End Will Mallory responds to questions about the eight turnovers, the effort of the team when faced with adversity, the tone of Coach Cristobal after the loss, and how to prepare Garcia for possibly his first start next week.

Wide Receiver Colbie Young talks about the momentum swings in the game, the message in the locker room after the loss, and what was working for him during the game. The sophomore finished the game with six catches for 127 yards scoring two touchdowns.

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