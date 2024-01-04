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Video: Players Pack and Cleveland talk post game after win over Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Players Matthew Cleveland and Nijel Pack answer questions post-game after 95-82 win over Clemson.

The two players combined for 48 points on 17-27 shooting, hitting 6-8 from three-point range. They added nine rebounds and seven assists.

Miami will be back on the court Saturday at Wake Forest, with the tip scheduled for 2:15 PM and will be televised on the CW Network.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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