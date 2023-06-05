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Video: Post-Game Press Conference - Miami Vs. Texas Baseball (Game 2)

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Gino DiMare, Closing PItcher Andrew Walters, and Third Baseman Yohandy Morales talk post-game after a 10-6 loss to Texas in Coral Gables Regional.

Miami was eliminated from the NCAA Tournament during its home regional for the second straight season.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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