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Video: Post Game Press Conference - Miami Vs. Texas in NCAA Tournament

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Gino DiMare, Pitcher Rafe Schlesinger, and Shortstop Dominic Pitelli talk post-game after 4-1 loss to Texas in Coral Gables Regional.

Miami will face Louisiana in an elimination game Sunday at noon.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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