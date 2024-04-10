Advertisement
News More News
ago football Edit

Video: RCS Miami - OL vs. DL part two

David Berry
Video Director

Part two focuses on the top defensive linemen in one-on-ones against the offensive linemen at the Rivals Camp Series stop in Miami.

Featured prospects:

Javion Hilson

Jarquez Carter (Miami target)

Jake Kreul (Miami offered)

Randy Adirika (Miami target)

Davion Dixon (Miami offered)

Mandrell Desir (Miami offered)

Christian Hudson

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement