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Video: RCS Miami - RBs vs. LBs

David Berry
Video Director

Watch the best running backs and linebackers go one-on-one at the Rivals Camp Series stop in Miami!

Featured prospects:

Derrek Cooper (Miami target)

Jordan Campbell (Miami commit)

Jaquari Lewis

Taevion Swint (Miami offered)

Adam Balogoun-Ali (Miami target)

Travares Daniels

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