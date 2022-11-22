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Video: Seniors Hedley, Ivey, Mallory, Scaife Answer Questions From Media

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Tight End Will Mallory talks of his journey at Miami, the changes over the years and the challenge Pitt presents.

The senior also offers his advice to any recruits that are considering Miami.

Miami punter Lou Hedley talks of becoming a semifinalist of the Ray Guy Award and why he chose to stay at Miami year after year and the Australian movement in football. He also talks of Long Snapper and his roommate Clay James.

Cornerback DJ Ivey talks of his excitement about the future of the defense at Miami. He also talks of the culture change, his growth as a player, and the chance to play a bowl game should Miami win.

Offensive Lineman DJ Scaife talks of the importance of getting to a bowl game, the potential of Freshman Anez Cooper, and the difference in culture from previous years.

Talk with Miami fans on Canes Talk

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