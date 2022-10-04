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Video: Storm Tracker Podcast EP 10, Reactions To Van Dyke Named Starter

Canes County
Staff

We react to Head Coach Mario Cristobal confirming that Tyler Van Dyke will be the starter against North Carolina, Miami's injuries, and flipping recruits.

Miami prepares for ACC play this week against the high-powered UNC offense and we provide our takes on the game and talk about what to expect.

Talk with Miami fans on Canes Talk

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