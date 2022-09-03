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Video: Storm Tracker Podcast Episode 05

Canes County
Staff

Watch our podcast as we talk about what we want to see from the Hurricanes in week one. We touch on running backs, wide receivers, offensive line, and linebackers going into game one of the 2022 football season.

Also, we talk Miami recruiting as many Miami targets were in action on the high school gridiron.

Lastly, we discuss facility and upgrades and put the stadium talk to bed for now.

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