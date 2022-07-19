 CanesCounty - WATCH: Francis Mauigoa Shines At UA Future 50 Camp
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WATCH: Francis Mauigoa Shines At UA Future 50 Camp

Michael Yero • CanesCounty
Recruiting Analyst
@MichaelYero

IMG Academy (FL) offensive tackle Francis Mauigoa made his presence felt at the Under Armour Future 50 Camp, earning the Miami commit OL MVP honors.

Marcus Benjamin wrote an in-depth piece on Mauigoa's performance this weekend, also detailing his excitement to be a Hurricane.

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