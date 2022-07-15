 CanesCounty - WATCH: Francis Mauigoa Talks Post-Miami Commitment
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WATCH: Francis Mauigoa Talks Post-Miami Commitment

Anthony Yero • CanesCounty
Recruiting Analyst
@AnthonyYero1

IMG Academy (FL) four-star offensive lineman Francis Mauigoa spoke to Canes County at the Under Armour Future 50 camp.

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