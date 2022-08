After a star-studded kick-off classic weekend, we move on to week one of the high school football season. South Florida is the focus of the high school football world this week as seven of Broward County's top programs will battle it out with national opponents. Miami-Dade has its share of elite games as well. We take a look at the top games in South Florida and break down where the Canes commits and targets will be:

Miami Central at IMG Academy, Friday

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SdWViZW4gQmFpbiB3aWxsIGhhdmUgYSBsb3Qgb24gaGlzIHBsYWNl IHZlcnN1cyBJTUcgQWNhZGVteSB0aGlzIEZyaWRheS4g4q2Q77iPIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcnVlYmVuYmFpbmpyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBydWViZW5iYWluanI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9XVkx5U2hYcUlyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vV1ZMeVNoWHFJ cjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAzMDUgU3BvcnRzIChAMzA1U3BvcnRzcykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zMDVTcG9ydHNzL3N0YXR1cy8x NTYyMjY5Mjk1MzgzODIyMzM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

St. Johns (DC) At Chaminade-Madonna (FL)

Los Alamitos (CA) vs American Heritage Plantation, Saturday @ St. Thomas Aquinas

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcmFuZG9uIElubmlzcyBicm9rZSBBbWVyaWNhbiBIZXJpdGFnZeKA mXMgc2luZ2xlLWdhbWUgcmVjZWl2aW5nIHlhcmRzIHJlY29yZCBpbiB0aGUg U0VBU09OIE9QRU5FUi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8z MDVTcG9ydHNzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAzMDVTcG9ydHNzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JyYW5kb241c3RhcjI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJyYW5kb241c3RhcjI8L2E+IDxicj48 YnI+Q2FsaWZvcm5pYeKAmXMgb24gdGhlIGNsb2NrLiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Foc3BhdGZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBhaHNwYXRmb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0Zlemg1Nkt4eU4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GZXpoNTZLeHlOPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgWWVybyAoQEFudGhvbnlZZXJvMSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbnRob255WWVybzEvc3RhdHVz LzE1NjE4NDkzNTM4NjEzNzgwNDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDIyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

A South Florida Express showdown will ensue on Saturday as a number of former 7-on-7 teammates will go at it. Los Alamitos is led by a pair of 2023 USC commits, five-star quarterback Malachi Nelson and wide receiver Makai Lemon. They also added 2024 blue-chip defensive end, T.A. Cunningham, from Georgia this summer. The Griffins went 9-2 last season in California's toughest classification. Heritage brings back a pair of 2023 Ohio State commits. Five-star wide receiver and Brandon Inniss, four-star running back Mark Fletcher, Heritage also is also equipped with four-star cornerback Damari Brown (Miami target) and safety Daemon Fagan (NC State Commit). The 2025 and 2026 classes are loaded for the Patriots with running back Byron Louis and a trio of freshman receivers in Malachi Toney (6 catches, 103 yards last week), Jeffar Jean-Noel, and Brandon Bennett.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbWVyaWNhbiBIZXJpdGFnZSBoYWQgVEhSRUUgRlJFU0hNQU4gc2ln bmlmaWNhbnRseSBjb250cmlidXRlIHRvIGxhc3Qgd2Vla+KAmXMgd2luIG92 ZXIgTG93bmRlcy7wn5SlPGJyPjxicj5NYWxhY2hpIFRvbmV5PGJyPkplZmZh ciBKZWFuLU5vZWw8YnI+QnJhbmRvbiBCZW5uZXR0LiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vTjJpS3pxVnU1VyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL04yaUt6cVZ1 NVc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQW50aG9ueSBZZXJvIChAQW50aG9ueVllcm8x KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FudGhvbnlZZXJvMS9z dGF0dXMvMTU2MjI1ODczNzcxNjI4NTQ0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BdWd1c3QgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Miami Palmetto vs Homestead, Thursday @ Tropical Park

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBjb21taXQgUm9iYnkgV2FzaGluZ3RvbiBkb21pbmF0ZWQg bGFzdCBuaWdodCBmb3IgUGFsbWV0dG8sIHBpY2tpbmcgdXAgYSBLUiBURCAm YW1wOyBhbiBpbXByZXNzaXZlIHNob3J0IGNhdGNoIHRoYXQgdHVybmVkIGlu dG8gYSBodWdlIDUwKyB5YXJkIHNjb3JlLiBBbGwgdGhpcyBiZWZvcmUgbGV0 dGluZyBldmVyeW9uZSBrbm93IGhlIGlzIOKAnDEwMCUgbG9ja2VkIGlu4oCd IHRvIE1pYW1pLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84QzVLY01Ea2lrIj5o dHRwczovL3QuY28vOEM1S2NNRGtpazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFs czwvYT48YnI+PGJyPvCfjqU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSm9uZGVscm9zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb25kZWxyb3M8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tSDFCdlp1akpXIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vbUgxQnZadWpKVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGcmFuayBUdWNr ZXIgKEBUaGVDcmliU291dGhGTEEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVGhlQ3JpYlNvdXRoRkxBL3N0YXR1cy8xNTYwNjA5MzY4MTA5ODc1 MjAyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOSwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Miami Northwestern At Venice, Friday

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBOb3J0aHdlc3Rlcm7igJlzIEFuZHkgSmVhbiBpcyBzdGls bCBiZWluZyByZWNydWl0ZWQgYnkgdGhlIGhvbWV0b3duIEh1cnJpY2FuZXMu IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291bnR5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+IDxicj48YnI+ 8J+OpTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LaWRkUnlub19S aXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtpZGRSeW5vX1JpdmFsczwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL004dElZbnF0OU4iPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9NOHRJWW5xdDlOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgWWVy byAoQEFudGhvbnlZZXJvMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9BbnRob255WWVybzEvc3RhdHVzLzE1NjE0Njc4ODUzMTQxNTg1OTI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Northwestern is coming off a huge win against Miami commit Malik Bryant's Jones squad last week. They travel once again, this time to redeem themselves from a double-digit loss to Venice from last season. Quarterback Taron 'Tyger' Dickens and running back Jamari Ford helped the Bulls score 42 points last week and this week should be much more of the same. Wide receiver Andy Jean (Florida commit) and offensive weapon Adam Moore will need a big game to beat the 2021 Florida 8A State Champs and slow down the pass rush of Miami target Damon Wilson. Some young players to note are Northwestern running backs King Davis and Tarvail Mathis as well as wide receivers Elijah Hardy and Calvin Russell.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HYW1lIEhpZ2hsaWdodHM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9NaWFtaUh1cnJpY2FuZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNaWFtaUh1cnJpY2FuZXM8L2E+IGNvbW1p dCBNYWxpayBCcnlhbnQgKDApIGluIGFjdGlvbiBhZ2FpbnN0IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbW53YnVsbHNmb290YmExP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtbndidWxsc2Zvb3RiYTE8L2E+IDxicj48YnI+8J+O pSAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2lkZFJ5bm9fUml2 YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLaWRkUnlub19SaXZhbHM8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nQ1pWa2VDc0xEIj5odHRwczovL3Qu Y28vZ0NaVmtlQ3NMRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NvTE9i NVRnRG0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jb0xPYjVUZ0RtPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE1hcmN1cyBCZW5qYW1pbiAoQEJlbmphbWluUml2YWxzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlbmphbWluUml2YWxzL3N0YXR1cy8x NTYxODEwMzAwNDgzMTE3MDU3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAyMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

St. Joseph's (PA) At St. Thomas Aquinas, Saturday

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGFuY2UgUm9iaW5zb24gbG9va3MgYnVpbHQgb3V0IGFuZCBpcyBw cmltZWQgZm9yIGEgZmVhdHVyZWQgcm9sZSBmb3IgU1RBLiBUaGUgZm91ci1z dGFyIFdSIHBpY2tlZCB1cCBhIE1pYW1pIG9mZmVyIGF0IExlZ2VuZHMgQ2Ft cC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdmJ3M1QzeERCSSI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL3ZidzNUM3hEQkk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rV21C eHZEUnd4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20va1dtQnh2RFJ3eDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBGcmFuayBUdWNrZXIgKEBUaGVDcmliU291dGhGTEEpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlQ3JpYlNvdXRoRkxBL3N0YXR1cy8x NTYxMDM5MjgyMDg4NzE0MjQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAyMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

STA is similar to Central in the fact that they are also looking for their fourth consecutive state championship. There are not nearly as many Miami targets on the Aquinas squad as in years past but safety Conrad Hussey (Penn State commit) is looking more and more like the target for Miami at the position. Fellow four-star safety King Mack (Penn State commit) could be a darkhorse Miami target. The 2024 wide receiver duo of Chance Robinson and James Madison both have Miami offers. Defensively, Nick Rodriguez is a player everyone in South Florida sees as Miami caliber. He does hold an offer from the Canes and others. For St. Josephs's, Miami has shown interest in four-star defensive back Omilio Agard and 2025 safety Anthony Sacca.

Rock Creek (MD) At Fort Lauderdale Dillard, Friday

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EaWxsYXJkX0RI Uz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGlsbGFyZF9ESFM8L2E+IHJ1bm5p bmcgYmFjayBhbmQgTWlhbWkgdGFyZ2V0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vY2hyaXN0b3BoZXJqNl8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGNocmlzdG9waGVyajZfPC9hPiBpcyBnZXR0aW5nIGxvb3NlIGluIHRoaXMg Z2FtZSBzbyBmYXIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80ZDV2U0JNclV6 Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNGQ1dlNCTXJVejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBN YXJjdXMgQmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU2MDQy MTkwOTYzNTkzMjE2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTks IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Dillard roughed out a 28-14 victory against a solid Norland team last week and now get their first big test for what should be a next-step season for the Panthers. Running back Chris Johnson was his usual explosive self, consistently breaking off chunk runs thanks to his state championship-level track speed. The 2025 running back Jaquari Lewis opened up some eyes with a 100-yard, two-touchdown performance himself last week. The defensive line for Dillard will be the main x-factor, as potentially four Miami targets man that front (Joshua Lloyd, Armondo Blount, Anthony Smith, and Tarrell Greene).

Benedictine (GA) At Miami Columbus, Friday

Columbus grabbed the win last year against Benedictine, 42-27. Benedictine ended up winning a state title in Georgia and finishing as a top 10 team in the state regardless of classification. Columbus added some talent this off-season and their front seven is loaded with Miami targets. Five-star linebacker TJ Capers will be transitioning to a more off-ball linebacker role this season thanks to four-star defensive end Dylan Stephenson coming over to combine with Miami offeree Daylen Russell. If the Columbus defense can slow down quarterback Luke Kromenhoek, then a repeat of last year is likely.

Life Christian Academy (MD) vs Fort Lauderdale Stranahan, Thursday At Davie Western

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbSBhIFBST0JMRU0hISEhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2d1RFRjSXFmUkQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9ndURUY0lxZlJEPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IHRoYV9ib2kua2VlbSAoQHRoYV9ib2lrZWVtKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoYV9ib2lrZWVtL3N0YXR1cy8xNTQ1ODc4 NzIxMTMwNzkwOTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgOSwgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK