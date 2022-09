South Florida dominated out-of-area opponents to the tune of 9-2. Five of the top teams in Miami-Dade and Broward counties now have an argument for a rise in national rankings and several Canes commits and targets are having solid starts to the season. We take a look at the top South Florida games, as well as some of the top match-ups for Miami commits:

Chaminade-Madonna at Dillard, Friday

IMG Academy at De Smet Jesuit (MO), Saturday

Pittsburg (CA) vs Liberty (NV), Saturday @ Cathedral Catholic

Miami commit QB Jaden Rashada leads his team into the San Diego Honor Bowl against a Liberty team led by UCLA commit defensive tackle AJ Fuimaono. Rashada balled in just a half of play last week, throwing for 123 yards and two touchdowns on just 14 attempts as his team won 59-0.

Miami Palmetto vs Clearwater Academy International, Friday at CAI

Columbus vs Killian, Thursday at Columbus

For the second year in a row, Columbus knocked off Georgia state champion Benedictine, 41-15. Stanford commit Sedrick Irvin scored three touchdowns but the biggest performance of the game came from Miami target TJ Capers who had four sacks. Killian was a notable opponent last year but this should be a route by Columbus and a stat pad game by Capers and four-star defensive end and Miami target Dylan Stephenson.

St. Thomas Aquinas vs Fort Myers, Friday at Fort Myers

Part of the Broward vs The USA Showcase, St. Thomas Aquinas grabbed a close win against a well-coached St. Joseph's team after going up 21-7 early. The 2024 WR Chance Robinson had 3 receptions for 45 yards but nearly made an acrobatic catch on a tough fade ball. Miami offered 2024 running back Jordan Lyle who rushed for 170 yards and two touchdowns in a breakout game. Fort Myers is coming into this game 0-1 after an overtime loss to North Fort Myers. That means expect a running clock by STA in this game.

American Heritage Plantation vs Lake Gibson, Friday at American Heritage Plantation

This once looked like the biggest games of the weekend until the Lake Gibson team lost most of their talent including five-star cornerback Cormani McClain. Heritage is coming off a huge 56-27 win against Malachi Nelson and Los Alamitos.

Ohio State commit and potential flip candidate Mark Fletcher had over 200 yards while Miami legacy cornerback Damari Brown was lockdown with multiple PBUs and an interception.

That momentum and the lack of talent at Lake Gibson could have this being a mirror result of last week. Freshman Malachi Toney had an impressive touchdown catch in the game and earned a Miami offer as a result.

Miami Booker T. Washington vs Edison, Thursday at Traz Powell

One of the best local games happens Thursday night. Miami commit wide receiver Nathaniel Joseph is looking for his first standout game of the year. He gets a new quarterback in Auburn commit Adrian Posse, so a step up in production is expected. Booker T. Washington now has former Miami coach Tim 'Ice' Harris back in the driver seat and he has Miami offered running back Gerald Modest to run his offense through. I think this game comes down to the wire and should be a shootout with Joseph and Modest putting up huge numbers.

LaSalle vs Somerset Pembroke Pines, Friday at LaSalle

