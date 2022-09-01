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Week 2 HS Preview: Dillard vs Chaminade Headline With Several Miami Targets

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

South Florida dominated out-of-area opponents to the tune of 9-2. Five of the top teams in Miami-Dade and Broward counties now have an argument for a rise in national rankings and several Canes commits and targets are having solid starts to the season.

We take a look at the top South Florida games, as well as some of the top match-ups for Miami commits:

Chaminade-Madonna at Dillard, Friday

Both teams come into this game 1-0 after solid performances against out-of-state opponents. Dillard took out Rock Creek (MD) 35-0 and Miami target Christopher Johnson stood out early with multiple chunk play runs and the opening touchdown. The 2025 pass rusher Armondo Blount had multiple plays in the backfield despite an early exit and should be the focal point of Chaminade's offensive attack.

Chaminade went up 21-7 early on nationally ranked St. John's (MD) but let them back in the game late when backups entered the game but held on for a 35-28 win. Jeremiah Smith and Joshisa Trader dominated as a duo and Trader even threw a touchdown to Smith on a double pass.

Miami commit Antione Jackson vs the two five-star wideouts should be the most entertaining part of the game to watch. Zaquan Patterson, Chris Ewald and Edwin Joseph will man a defensive backfield that will try to contain Oregon State commit Tastean Reddicks who had over 100-yards and three touchdowns last week.

This emotional match-up will be the go-to event this week and should be a game that comes down to the fourth quarter.

IMG Academy at De Smet Jesuit (MO), Saturday

IMG Academy took a loss last week against Miami Central, 20-14. The shocking opening loss set back the Ascenders in the national rankings, but they should get back to winning ways this week against one of the top ten teams in Missouri.

Top 2024 running Jerrick Gibson had a solid performance, but the overall supporting cast led by Carnell Tate did not live up to the billing. This should be a bounce back game both offensively and defensively, as I expect the loaded defensive line of IMG (Jayden Wayne, Samuel M'Pemba, David Stone) to have a huge game.

Pittsburg (CA) vs Liberty (NV), Saturday @ Cathedral Catholic

Miami commit QB Jaden Rashada leads his team into the San Diego Honor Bowl against a Liberty team led by UCLA commit defensive tackle AJ Fuimaono. Rashada balled in just a half of play last week, throwing for 123 yards and two touchdowns on just 14 attempts as his team won 59-0.

Miami Palmetto vs Clearwater Academy International, Friday at CAI

Palmetto made it close with down south rival Homestead but has a chance to notch a signature win against a Clearwater Academy International team that is usually loaded with international talent.

Robby Washington had to jump in at wildcat last week but if Palmetto can fix their passing attack, the group of Washington, Jacory Barney and Derrick Bohler could put up huge numbers.

Bobby Washington went viral last week with a huge hit and the defense overall played pretty well. A solid matchup will be Willis McGahee IV against FSU commit offensive tackle Lucas Simmons.

Columbus vs Killian, Thursday at Columbus

For the second year in a row, Columbus knocked off Georgia state champion Benedictine, 41-15. Stanford commit Sedrick Irvin scored three touchdowns but the biggest performance of the game came from Miami target TJ Capers who had four sacks.

Killian was a notable opponent last year but this should be a route by Columbus and a stat pad game by Capers and four-star defensive end and Miami target Dylan Stephenson.

St. Thomas Aquinas vs Fort Myers, Friday at Fort Myers

Part of the Broward vs The USA Showcase, St. Thomas Aquinas grabbed a close win against a well-coached St. Joseph's team after going up 21-7 early.

The 2024 WR Chance Robinson had 3 receptions for 45 yards but nearly made an acrobatic catch on a tough fade ball. Miami offered 2024 running back Jordan Lyle who rushed for 170 yards and two touchdowns in a breakout game.

Fort Myers is coming into this game 0-1 after an overtime loss to North Fort Myers. That means expect a running clock by STA in this game.

American Heritage Plantation vs Lake Gibson, Friday at American Heritage Plantation

This once looked like the biggest games of the weekend until the Lake Gibson team lost most of their talent including five-star cornerback Cormani McClain. Heritage is coming off a huge 56-27 win against Malachi Nelson and Los Alamitos.

Ohio State commit and potential flip candidate Mark Fletcher had over 200 yards while Miami legacy cornerback Damari Brown was lockdown with multiple PBUs and an interception.

That momentum and the lack of talent at Lake Gibson could have this being a mirror result of last week. Freshman Malachi Toney had an impressive touchdown catch in the game and earned a Miami offer as a result.

Miami Booker T. Washington vs Edison, Thursday at Traz Powell

One of the best local games happens Thursday night. Miami commit wide receiver Nathaniel Joseph is looking for his first standout game of the year. He gets a new quarterback in Auburn commit Adrian Posse, so a step up in production is expected.

Booker T. Washington now has former Miami coach Tim 'Ice' Harris back in the driver seat and he has Miami offered running back Gerald Modest to run his offense through.

I think this game comes down to the wire and should be a shootout with Joseph and Modest putting up huge numbers.

LaSalle vs Somerset Pembroke Pines, Friday at LaSalle

This will be Miami commit offensive lineman Frankie Tinilau's biggest game in the states so far. Somerset Pembroke Pines has freshman sensation athlete Kaj 'Nitro' Baker playing running back and cornerback.

The speedster ran a 10.6 second 100-meter time and was one of the fastest 200-meter runners in the state as an 8th grader. He has also been clocked running a 4.39 40-yard dash. Big performances in games like this could earn him some Miami interest.

Last year, LaSalle dominated this matchup 23-3. I expect a closer result as Somerset's young core picks up the slack this season.

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