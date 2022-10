Miami Palmetto (FL) vs Edison (FL), Thursday

Despite these two teams combining for a 4-7 record this season, are looking at the game of the week from a Miami commts perspective. Commits Nathaniel Joseph (Edison) and the Washington twins (Palmetto) will be going at it, and we may even get to see Joseph and Robby Washington matchup against each other on both sides of the ball. The records do not show the special seasons all three players are having, with highlights aplenty among the Miami pledged trio. Other players to watch will be 2024 defensive lineman Dinellson Exume, 2024 wide receiver Brandon Lowe, four-star 2024 wide receiver Jacory Barney, Nebraska commit defensive back Dwight Bootle, and Miami legacy pass rusher Willis McGahee IV.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OYXRoYW5pZWwgSm9zZXBoIEpyLiB0dXJucyBhIHNob3J0IDUgeWFy ZCBjYXRjaC4uIGludG8gYW4gODkgeWFyZCBob3VzZSBjYWxsLjxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9jeU9YRXdyazhlIj5odHRwczovL3QuY28vY3lPWEV3 cms4ZTwvYT48YnI+PGJyPkVkaXNvbiA0NSwgTGFTYWxsZSA4IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9KNDdTQmxMbjVNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSjQ3 U0JsTG41TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2Vv KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0 dXMvMTU3NzA2MDQxMzU5NDAwOTYwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

St. Thomas Aquinas (FL) vs Dillard (FL), Friday

This game came down to a blocked field goal that was returned for a touchdown last season. A district title will once again be decided and Dillard needs this win to keep up with the top teams in South Florida. The Panthers have lost their two biggest games this season against Chaminade-Madonna and Miami Central by 28 points or more. Four-star sophomore defensive end Armondo Blount will look to play the role of what Miami defensive end Nyjaik Kelly was to Dillard last year and running back Christopher Johnson will look to keep the explosive plays coming against a St. Thomas defense that features at least nine Power 5 prospects. Chance Robinson vs Antione Jackson will be the featured battle in this game for Miami targets.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40OjQ1IDNyZDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9T VEFfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNUQV9Gb290YmFs bDwvYT4gaXMgdXAgMTQtMCBvdmVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vV2VBcmVUQ29hc3Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdlQXJl VENvYXN0PC9hPi48YnI+PGJyPjQ3LXlhcmQgVEQgcGFzcyBmcm9tIEBBbmRy ZXdfSW5kb3JmMTIgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D aGFuY2VKUm9iaW5zbzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYW5jZUpS b2JpbnNvMTwvYT47IFhQIGdvb2QgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9uaWNrX3JvbWVyb18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG5p Y2tfcm9tZXJvXzwvYT4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i b3JuYnJlZDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBib3JuYnJlZDA5PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUtldmluRmllbGRl cj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlS2V2aW5GaWVsZGVyPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pa2VfRmFiaWFuMTM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VfRmFiaWFuMTM8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlBHTE9CQUwxMj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASlBHTE9CQUwxMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9UaGVDcmliU291dGhGTEE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFRoZUNyaWJTb3V0aEZMQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9CZW5qYW1pblJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVu amFtaW5SaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v bGFycnlibHVzdGVpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGFycnlibHVz dGVpbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GbGFIU0Zv b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGbGFIU0Zvb3RiYWxsPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZTTmZsb3JpZGE/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZTTmZsb3JpZGE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRkhTQUE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEZIU0FBPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWldoMTg5Tm05QiI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1pXaDE4OU5tOUI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmV3 IEVyYSBQcmVwIChARXJhUHJlcCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FcmFQcmVwL3N0YXR1cy8xNTczNDk1MTIwNzQxMTU0ODI0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Miami Central (FL) vs Miami Northwestern (FL), Friday

This is an annual holiday in South Florida whenever these two teams play. The rivalry is split 13-12 with Northwestern leading. Central beat Northwestern twice last season, with one game coming down to a game winning field goal and the other a running clock. Miami target defensive end Rueben Bain is back and fully healthy after a two-sack performance against Dillard and a solid first half against North Miami Beach. He is well on the same track as his record breaking 2021. Stanquan Clark and Ezekiel Marcelin could be the most talented linebacker duo in the country and will be needed if shifty running back Jamari Ford is healthy and playing in this game. The skill position talent is loaded in this game and Miami fans need to keep notice of Florida commit Andy Jean, 2024 three-star LaWayne McCoy, 2025 Miami target Amari Wallace, underrated Louisville commit Cataurus Hicks, and 2026 future star Calvin Russell III.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4zIEdhbWUgc3RhdHM6IDguNSBzYWNrcywgOS41IGZvciBsb3NzLCAx NyB0YWNrbGVzPC9wPiZtZGFzaDsgUnVlYmVuIOKAnEh1cnJpY2FuZeKAnSBC YWluIEpyLiAoQHJ1ZWJlbmJhaW5qcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9ydWViZW5iYWluanIvc3RhdHVzLzE1NzcyNTY5NDAzMTI2MDQ2 NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA0LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Miami Booker T. Washington (FL) vs Norland (FL), Thursday

Norland has hit mid-season undefeated and in pursuit of maybe their best season since former Canes, Duke Johnson and Ereck Flowers led the Vikings to a 15-0 finish. Booker T is back on track with Head Coach "Ice" Harris leading the way and is utilizing their 2024 duo of running backs Gerald Modest and AJ Smith to perfection, but now have 2024 Miami target, Jeremiah Marcelin, to worry about. Future record-breaking quarterback Ennio Yapoor will try to avoid the talented defensive backfield of BTW that includes Miami 2025 offerees Ben Hanks Jr and Antonio Branch and the pass rush of 2024 four-star Jamorie Flagg. This will be one of the better Thursday night games of the year.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb29rZXIgVC4gV2FzaGluZ3RvbiBpcyBtb3JlIHRoYW4ganVzdCBo YW5naW5nIGFyb3VuZCB3aXRoIENlbnRyYWwuIEdlcmFsZCBNb2Rlc3QgSnIu IHNjb3JlcyBmcm9tIDEzIHlhcmRzIG91dCBhbmQgaXQmIzM5O3MgNy03IHdp dGggMzo1MyBsZWZ0IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vbmxBV1ZNRW11NSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25sQVdWTUVt dTU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQgV2lsc29uIChAREJXaWxzb24yKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RCV2lsc29uMi9zdGF0dXMv MTU2ODM5NTg4ODMzMDE2MjE3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMTAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Western (FL) vs American Heritage Plantation (FL), Friday

American Heritage Plantation is still among the top 15 teams in the country and get their latest test in Davie Western this week. Potential Broward County all-time leading passer Collin Hurst will try to push for history against cornerback Damari Brown and safety Daemon Fagan, a tall task for any quarterback. Four-star wide receiver Santana Fleming will look to continue his strong 2022 against his former team and the familiarity between him and Brown could be very interesting. A banged-up Western defense might allow huge numbers to Miami targets Brandon Inniss, Mark Fletcher, and Malachi Toney.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxwLiBUaGUgbWFuIGlzIGxvb3NlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0RQMjE0RVZFUj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A RFAyMTRFVkVSPC9hPiBkaWFscyB1cCB0aGUgZmFkZSBmb3IgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmFuZG9uNXN0YXIyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBicmFuZG9uNXN0YXIyPC9hPi4gQW5kIGhlIGxldHMgdGhl IHdvcmxkIGtub3cuIFRoYXQgaGUgaXMgSElNLiDwn5ikIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUhfX0F0aGxldGljcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQUhfX0F0aGxldGljczwvYT4gbGVhZHMgMTQtMiA0OjAwIGxl ZnQgaW4gdGhlIDNyZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U aGVDcmliU291dGhGTEE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUNyaWJT b3V0aEZMQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lBYTRNUUVKWFoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9pQWE0TVFFSlhaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENv YWNoIFEgKEBDb2FjaFE5NTQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hROTU0L3N0YXR1cy8xNTc2MjY5NTI4OTMzMTAxNTY4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Whitewater (GA) vs Trinity Christian (GA), Friday

Miami linebacker commit Raul Aguirre has been a force on both sides of the ball this year and his newly offered brother, 2026 safety Markel Aguirre, has been a featured player also. The (5-1) Whitewater Wildcats player a Trinity Christian team that is top 100 in the state of Georgia and led by Florida commit cornerback Aaron Gates, who will mirror Aguirre and play both ways.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB3aW4gRnJpZGF5ISEgV2l0aCBteSBicm90aGVycyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhdHNfUmVjcnVpdGluZz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2F0c19SZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmtlbEFndWlycmUwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXJrZWxBZ3VpcnJlMDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iYXJzdG9vbHdoc2NhdHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QGJhcnN0b29sd2hzY2F0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGNmcmF6aWVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBjb2FjaGNmcmF6aWVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3RhdGVjaGFtcHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTdGF0ZWNoYW1wczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dpbklzQVdpbj9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dpbklzQVdpbjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09uVG9UaGVOZXh0P3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jT25Ub1RoZU5leHQ8 L2E+ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRTRCajNVdlFZOSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL0U0QmozVXZRWTk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmF1bCBQb3Bv IEFndWlycmUgKEBsUmF1bEFndWlycmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vbFJhdWxBZ3VpcnJlL3N0YXR1cy8xNTc0MDU3NDc4NjcyODE0 MDgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

IMG Academy (FL) vs St. Thomas More (CT)