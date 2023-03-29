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What the hiring of Cody Woodiel as tight ends coach means for Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal made some changes to the coaching staff this week. Cody Woodiel was elevated to tight ends coach. Former tight ends coach Stephen Field remains with the staff in a different role.

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