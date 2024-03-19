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Where will Desir twins land?
John Garcia Jr.
Rivals.com Video
John Garcia Jr. breaks down twin brothers and defensive ends Mandrell and Darryll Desir, and where things stand in their recruitment.
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