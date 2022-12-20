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Who's Next To Commit To Miami? The Latest On Hurricanes Recruiting

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Plenty of buzz surrounds the Miami football program going into Early National Signing Day.

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