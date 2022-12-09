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Women's BB: Coach Meier and Williams Talk With Media Ahead of Florida Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Katie Meier talks of the challenge that Florida poses and talks about what needs to improve going into the rest of the season. Meier also talks about Wyche twins Taliah and Tatyana Wyche) and facing rival Florida.

Coach Meier also talks about how she motivates Lashae Dwyer.

Ja'Leah Williams talks about her relationship with the Florida Gator Wyche twins, teammate Lashae Dwyer, and evolving as a team this year.

Miami will host Florida on Sunday at 4:00 PM Eastern. The game will be televised on ACC Network.

Talk with Miami fans on Canes Talk

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