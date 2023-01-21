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Live Updates: Miami Vs. Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

DATE: Saturday, January 21, 2022

WHERE: Cameron Indoor Stadium (9,314); Durham, North Carolina

TIME/TV: 12:00 pm EST/ESPN

LIVE AUDIO: 560 WQAM

DUKE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

Duke (13-5) is undefeated at home and leads the all-time series over Miami (13-3) 23-9. Both teams have won three of their last five games. Duke lost 72-64 to Clemson on the road in its last contest and Miami were winners at home 82-78 over Syracuse in its last game.

Line: Duke -5.5

Over/Under: 148

Miami Individual Leaders
Points Rebounds  Assists

Isaiah Wong

16.7

4.5

3.8

Norchad Omier

14

10.2

1.1

Jordan Miller

14.8

5.7

2.3
Duke Individual Leaders
Points Rebounds  Assists

Kyle Filipowski

14.9

9.4

1.3

Jeremy Roach

11.9

2.5

3.2

Mark Mitchell

9.7

4

1.3

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