DATE: Saturday, January 21, 2022
WHERE: Cameron Indoor Stadium (9,314); Durham, North Carolina
TIME/TV: 12:00 pm EST/ESPN
LIVE AUDIO: 560 WQAM
DUKE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter
Duke (13-5) is undefeated at home and leads the all-time series over Miami (13-3) 23-9. Both teams have won three of their last five games. Duke lost 72-64 to Clemson on the road in its last contest and Miami were winners at home 82-78 over Syracuse in its last game.
Line: Duke -5.5
Over/Under: 148
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWplbCBQYWNrIHN0YXJ0aW5nIG91dCBob3QgZnJvbSB0aHJlZSAo
My0zKS4gU2NvcmUgdGllZCBhdCAyMCB3aXRoIER1a2UuIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJl
bmphbWluIChAQmVuamFtaW5SaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQmVuamFtaW5SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MTY4NDk0NjM2OTUz
NDc3MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QYWNrIGNvbnRpbnVlcyBoaXMgaG90IHN0cmVhayBhbmQgbGVhZHMg
dGVhbSB3aXRoIDE0IHBvaW50cy4gTWlhbWkgdXAgYnkgMSB3aXRoIGp1c3Qg
dW5kZXIgNCBtaW51dGVzIGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9NTkg5YUdlREJSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTU5IOWFHZURC
UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgQmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1pblJp
dmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pblJp
dmFscy9zdGF0dXMvMTYxNjg1Mzg5NjI4NjMyNjc4ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwgdGllZCB1cCBhdCAzOCBpbiBEdXJoYW0uIFBhY2sgc3RpbGwg
bGVhZHMgdGVhbSB3aXRoIDE0IHBvaW50cy4gPGJyPjxicj5DYW5lcyB3aWxs
IG5lZWQgY29udHJpYnV0aW9ucyBmcm9tIHRoZWlyIGxlYWRlcnMgKFdvbmcs
IE1pbGxlciBhbmQgT21pZXIpIGlmIHRoZXkgYXJlIGdvaW5nIHRvIHB1bGwg
dGhpcyBvbmUgb3V0LiA8YnI+PGJyPlRoZSB0aHJlZSBhcmUgYSBjb21iaW5l
ZCA0LTEzIGZyb20gdGhlIGZpZWxkLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2NhbmVzX2NvdW50eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2Fu
ZXNfY291bnR5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUjNUSGtvUjl5
RCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1IzVEhrb1I5eUQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
TWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVuamFtaW5SaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVuamFtaW5SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MTY4
NTkwNTI2NzExMTUyNjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAy
MSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EdWtl4oCZcyBzaXplIGFkdmFudGFnZSBzdGFydGluZyB0byBoYXVu
dCBNaWFtaSBlYXJseSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuPGJyPjxicj5CbHVl
IERldmlscyBoYXZlIGZvdXIgcGxheWVycyBsaXN0ZWQgYWJvdmUgNy1mZWV0
LjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgWWVybyAoQE1pY2hhZWxZZXJvKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxZZXJvL3N0YXR1cy8x
NjE2ODYwNzc0NjAwOTM3NDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Kb3JkYW4gTWlsbGVyIHdpdGggYmFjay10by1iYWNrIHRocmVlcyB0
byBldmVuIHRoaW5ncyBhdCA0NS48YnI+PGJyPjEyIHBvaW50cyBmb3IgTWls
bGVyLjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgWWVybyAoQE1pY2hhZWxZZXJvKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxZZXJvL3N0YXR1
cy8xNjE2ODYxMTUyODE4MTIyNzUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkph
bnVhcnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggV29uZyBuZWVkcyB0byBnZXQgZ29pbmcuPGJyPjxicj5K
dXN0IG9uZSBwb2ludCB0b2RheS4gU3RpbCwgTWlhbWkgb25seSB0cmFpbHMg
RHVrZSBieSBmb3VyLjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgWWVybyAoQE1pY2hh
ZWxZZXJvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxZ
ZXJvL3N0YXR1cy8xNjE2ODYyOTk2NjI1NzcyNTQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWplbCBQYWNrIHNuYXBzIER1a2UmIzM5O3MgMTAtMCBydW4sIGFz
IE1pYW1pIHRyYWlscyBieSBzaXguPC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBZZXJv
IChATWljaGFlbFllcm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TWljaGFlbFllcm8vc3RhdHVzLzE2MTY4NjQ5OTY3ODQ1MDA3MzY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaXRoIDEwIG1pbnV0ZXMgbGVmdCwgTWlhbWkgbWlnaHQgaGF2ZSB0
byBsb29rIG90aGVyIHdheXMgdG8gZXNjYXBlIGl0cyBzaXgtcG9pbnQgZGVm
aWNpdCBhZ2FpbnN0IER1a2UuPGJyPjxicj5Jc2FpYWggV29uZyBoYXMgb25l
IHBvaW50IG9uIDAtb2YtNSBzaG9vdGluZy4gSGUmIzM5O3MgcmVwb3J0ZWRs
eSBmZWVsaW5nIHVuZGVyIHRoZSB3ZWF0aGVyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IEVTUE4gYnJvYWRjYXN0PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBZZXJvIChATWlj
aGFlbFllcm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWljaGFl
bFllcm8vc3RhdHVzLzE2MTY4NjU5OTM3OTU3MzE0NTc/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIG11Y2gtbmVlZGVkIHRyaXBsZSBmcm9tIEpvcmRhbiBNaWxsZXIg
bWFrZXMgaXQgNTktNTQuIER1a2UgbGVhZHMuPGJyPjxicj4xOSBmb3IgTWls
bGVyLiBIZSYjMzk7cyBwaWNraW5nIHRoaW5ncyB1cCBmb3IgdGhlIEh1cnJp
Y2FuZXMgYXMgV29uZyBzaXRzLjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgWWVybyAo
QE1pY2hhZWxZZXJvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01p
Y2hhZWxZZXJvL3N0YXR1cy8xNjE2ODY3MTI5ODgxNjY5NjMyP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggV29uZyBpcyBhbGl2ZS4gSGlzIGEgdGhyZWUtcG9pbnRl
ci48YnI+PGJyPk1pYW1pIHRyYWlscyA2MS01Ny48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo
YWVsIFllcm8gKEBNaWNoYWVsWWVybykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9NaWNoYWVsWWVyby9zdGF0dXMvMTYxNjg2ODQ4OTY5MTc5MTM2
MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIxLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3VyIHBvaW50IGdhbWUgYmV0d2VlbiBNaWFtaS1EdWtlIHdpdGgg
dGhyZWUgbWludXRlcyByZW1haW5pbmcuPC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBZ
ZXJvIChATWljaGFlbFllcm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTWljaGFlbFllcm8vc3RhdHVzLzE2MTY4Njk4NTU3OTc2MTI1NDU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3JjaGFkIE9taWVyIHRha2VzIGFkdmFudGFnZSBvZiB0aGUgZnJl
c2htYW4gZ3VhcmRpbmcgdXAuIEFuZC0xIGJhc2tldCBoYXMgTWlhbWkgZG93
biBvbmUuPC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBZZXJvIChATWljaGFlbFllcm8p
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWljaGFlbFllcm8vc3Rh
dHVzLzE2MTY4NzA4MTU0OTYyODYyMTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZW5zbGV5IEpvc2VwaCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3Qgb24tYmFs
bCBkZWZlbmRlcnMgaW4gdGhlIEFDQy48YnI+PGJyPkV4Y2VsbGVudCBibG9j
ayBvbiBKZXJlbXkgUm9hY2guPC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGFlbCBZZXJvIChA
TWljaGFlbFllcm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlj
aGFlbFllcm8vc3RhdHVzLzE2MTY4NzE1MTI2NjUxMzMwNTc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb29kIGxvb2tzIGZvciBNaWFtaSBidXQgdGhleSBjYW4mIzM5O3Qg
aGl0Ljxicj48YnI+RG93biB0d28gd2l0aCAzNS42IHNlY29uZHMgbGVmdC48
L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsIFllcm8gKEBNaWNoYWVsWWVybykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWNoYWVsWWVyby9zdGF0dXMvMTYx
Njg3MjYyOTgwOTU5MDI3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5
IDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Kb3JkYW4gTWlsbGVyIGZvdWxzIG91dC4gTm93LCB0cnVlLWZyZXNo
bWFuIEFKIENhc2V5IGNoZWNrcyBpbiB3aXRoIDE4LjIgc2Vjb25kcyBsZWZ0
LjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgWWVybyAoQE1pY2hhZWxZZXJvKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxZZXJvL3N0YXR1cy8x
NjE2ODczMjA0NDI5MjMwMDgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYWQgdHVybm92ZXIgZm9yIE5pamVsIFBhY2suIER1a2UgaGVhZHMg
YmFjayB0byB0aGUgZnJlZS10aHJvdyBsaW5lLiBUaGlzIG9uZSBtaWdodCBi
ZSBvdmVyLjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hhZWwgWWVybyAoQE1pY2hhZWxZZXJv
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hhZWxZZXJvL3N0
YXR1cy8xNjE2ODc0MTE0NTg5MDAzNzc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkphbnVhcnkgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIG51bWJlciBvZiBtaXNzZWQgc2hvdHMgYW5kIGNvc3RseSB0dXJu
b3ZlcnMgY29zdCBOby4gMTcgTWlhbWkgYSByb2FkIHdpbiBhZ2FpbnN0IER1
a2UuIDY4LTY2Ljxicj48YnI+TmV4dDogRmxvcmlkYSBTdGF0ZSBpbiBUYWxs
YWhhc3NlZS48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsIFllcm8gKEBNaWNoYWVsWWVy
bykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWNoYWVsWWVyby9z
dGF0dXMvMTYxNjg3NDc3NzM3NzE0MDczNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KYW51YXJ5IDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=