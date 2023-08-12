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Live Thread: Miami Fall Scrimmage, CanesFest

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami takes the field for practice number ten Saturday at Hard Rock Stadium, where it is open to the public. Miami will conduct its first scrimmage of fall camp and host CanesFest afterward, where players will sign autographs and take pictures with fans.

Visit our premium message board Canes Talk for observations and updates from the scrimmage.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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