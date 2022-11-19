Miami is at Clemson Saturday afternoon and is one win away from becoming bowl eligible.
Weather in Clemson is 54 degrees with clear skies.
- Miami is getting gashed so far on Clemson's first drive. Already in red zone.
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- Drive went for 75 yards and DJ Uiagalelei connected with Allen with a 7-yard touchdown. Seven runs five passes.
- Brown missed a wide open Xavier Restrepo, could have been six.
—— Miami Offensive Starters
QB #11 Jacurri Brown, RB #4 Jaylan Knighton, WR #8 Frank Ladson, Jr., WR #88 Colbie Young, TE #85 Will Mallory, TE #23 Jaleel Skinner, LT #74 John Campbell, Jr., LG #50 Laurance Seymore, C #53 Jakai Clark, RG #73 Anez Cooper, RT #51 DJ Scaife, Jr.
—— Miami Defensive Starters
DL #45 Mitchell Agude, DL #6 Darrell Jackson, Jr., DL #56 Leonard Taylor III, DL #90 Akheem Mesidor, STAR #23 Te’Cory Couch, LB #11 Corey Flagg, Jr., LB #31 Wesley Bissainthe, CB #8 DJ Ivey, S #24 Kam Kinchens, S #0 James Williams, CB #2 Tyrique Stevenson
- Blindside block negates a first down run for Jacurri Brown. Miami forced to punt.
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-Tecory Couch injured right leg on tackle on Clemson running back Will Shipley
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- Miami goes three-and-out on second possession. No running game and Brown sacked on 3rd down.
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- Miami forces a punt as Jahfari Harvey gets a sack at midfield. Clemson lead after one quarter of player 14-0.
- Canes Defense gets the three and out and credit to Jahfari Harvey and Nyjalik Kelly on the sack. Defensive backs created that coverage sack.
- Miami needs some juice on offense on this upcoming drive, not anywhere close to the start they would have hoped for being down by two possessions early on.
- Clemson creates the first turnover of the game with an interception off a deflection near the LOS and now approaching the redzone. Nothing is going Miami’s way this afternoon.
- Again wide open in the endzone. Tight end sneaks through on a drag route.
- Too many coverage busts this afternoon and the Canes are now down by three possessions and still a whole second quarter to go
- Canes with their third three-and-out of this ball game. Only one first down.
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