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Miami AD Dan Radakovich Answers Questions At Basketball Media Day

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Athletic Director Dan Radakovich answers questions regarding new facilities for the basketball and football team. He touches on ticket sales and the future of the athletic programs.

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Photo Credit: Associated Press
Dan Radakovich, Athletic Director, Miami
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