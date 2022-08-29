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football
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Miami Adds Walk-On Running Back Before Season Opener
Anthony Yero
•
CanesCounty
Recruiting Analyst
Miami has addressed its depleted running back room, adding UAB transfer running back Lucious Stanley.
Stanley, a redshirt senior transfer, will walk-on at UM prior to Saturday's season-opener versus Bethune-Cookman.
The Hurricanes only have three scholarship running backs available -- Jaylan Knighton, Henry Parrish, and Thad Franklin. Don Chaney is expected to miss a few weeks, with Tre'Vonte' Citizen likely out for the season.
During his four-year career at UAB, Stanley rushed for 1,081 yards and 12 touchdowns in 49 games. He appeared in all 13 games last season, averaging 5.6 yards per carry.
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Stanley's best season came in 2019, when he rushed for 414 yards and seven touchdowns.
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