News More News
{{ timeAgo('2022-08-29 13:18:59 -0500') }} football Edit

Miami Adds Walk-On Running Back Before Season Opener

Anthony Yero • CanesCounty
Recruiting Analyst
@AnthonyYero1

Miami has addressed its depleted running back room, adding UAB transfer running back Lucious Stanley.

Stanley, a redshirt senior transfer, will walk-on at UM prior to Saturday's season-opener versus Bethune-Cookman.

The Hurricanes only have three scholarship running backs available -- Jaylan Knighton, Henry Parrish, and Thad Franklin. Don Chaney is expected to miss a few weeks, with Tre'Vonte' Citizen likely out for the season.

During his four-year career at UAB, Stanley rushed for 1,081 yards and 12 touchdowns in 49 games. He appeared in all 13 games last season, averaging 5.6 yards per carry.

Stanley's best season came in 2019, when he rushed for 414 yards and seven touchdowns.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}