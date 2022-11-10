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football
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Miami Four-Star QB Jaden Rashada commit Flips to Florida
Frank Tucker
•
CanesCounty
Recruiting Analyst
In a surprising turn of events, prized Miami 2023 quarterback commit
Jaden Rashada flipped his commitment to Florida Thursday night on the west coast via social media. Rashada committed to Miami in June and initially spurned the Gators, who many said he was leaning toward at the time.
The offensive woes of the current Miami team over the course of the season had many fearing that it could trigger some losses to the 2023 class. In his announcement, Rashada said it was a childhood dream to play in the SEC.
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Rashada has been having a strong senior year, producing 2369 total yards and 28 touchdowns while leading his team to a 9-1 record. The loss of Rashada in this class dropped Miami from seventh to ninth and leaves Miami with three-star
Emory Williams as its lone quarterback commit in this class.
Certain data provided by STATS, LLC
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