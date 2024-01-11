The Miami Hurricanes football program will be represented in the upcoming college football All-Star games. Safeties Kamren Kinchens and James Williams accepted the invitation to the senior bowl on Wednesday. The junior defensive backs declared for the NFL Draft before Miami's bowl game.
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The safety duo joins offensive lineman Javion Cohen as one of the three Hurricanes that will represent Miami at the Senior Bowl.
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The Senior Bowl will kick off on February 3rd in Mobile, Alabama, at 1 PM Eastern at the University of South Alabama, Hancock Whitney Stadium, and will be televised on NFL Network.
Defensive Tackle Leonard Taylor accepted an invite to the East-West Shrine Bowl.
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The 99th Shrine Bowl will take place on February 1st at the Ford Center in Frisco, Texas, at 8 PM Eastern and will be televised on NFL Network.
Cornerback Jaden Davis accepted an invite to the Hula Bowl.
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The Hula Bowl will kick off Saturday, January 13th, from Orlando at UCF's FBC Mortgage Stadium. It will televised on CBS Sports Network.