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Miami Hurricanes accept invites to 2024 College Football All-Star Games

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The Miami Hurricanes football program will be represented in the upcoming college football All-Star games. Safeties Kamren Kinchens and James Williams accepted the invitation to the senior bowl on Wednesday. The junior defensive backs declared for the NFL Draft before Miami's bowl game.

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The safety duo joins offensive lineman Javion Cohen as one of the three Hurricanes that will represent Miami at the Senior Bowl.

The Senior Bowl will kick off on February 3rd in Mobile, Alabama, at 1 PM Eastern at the University of South Alabama, Hancock Whitney Stadium, and will be televised on NFL Network.

Defensive Tackle Leonard Taylor accepted an invite to the East-West Shrine Bowl.

The 99th Shrine Bowl will take place on February 1st at the Ford Center in Frisco, Texas, at 8 PM Eastern and will be televised on NFL Network.

Cornerback Jaden Davis accepted an invite to the Hula Bowl.

The Hula Bowl will kick off Saturday, January 13th, from Orlando at UCF's FBC Mortgage Stadium. It will televised on CBS Sports Network.

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