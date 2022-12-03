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Miami Pulling Ahead Of Louisville For Three-Star Linebacker Pulliam

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami and Louisville are battling out to the last moment for three-star linebacker Marcellius Pulliam. Pulliam is expected to make his commitment today.

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