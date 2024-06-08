EUGENE, Ore. — The University of Miami track and field team completed day one of the NCAA Division I Outdoor National Championships Wednesday evening at Hayward Field.
Hurricane javelin thrower Devoux Deysel captured his first division one First Team All-American honors of his career. Deysel earned bronze in Wednesday’s javelin completion, throwing 75.14m (246 feet, 6 inches), which was good for third place.
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After day one, Edgar Campre was in fourth place in the men’s decathlon competition, with 4249 points.
Campre started his day strong, earning a personal best in the 100m with 10.56, good for second. He then went on to capture three more personal bests in the long jump (7.24m), shot put (15.34m) and 400m (48.16).
Multi-event athlete Campre closed out a grueling two-day competition to claim First Team All-American honors in the men’s decathlon. Campre tallied a school record 8042 total points, earning personal bests in six of the ten events.
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With Campre contributing six team points, the men’s team ranked fourth after two days of competition with twelve team points.
In the women’s javelin, Deisiane Teixeira also earned First Team All-American. Teixeira threw 54.54m (178 feet, 11 inches) to finish eighth. Like Campre, this is Teixeira’s first First Team All-American honors of her career.
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The Miami men’s team finished tenth overall with 22 points at this year’s national championships -- highest finish and point total in program history.
Miami jumper Russell Robinson gave an incredible performance in the men’s triple jump — ending with a school record and personal best 17.13m (56 feet, 2.5 inches) to claim the silver medal, adding eight points the men’s team.
Robinson left it all out on the field, jumping over 17 meters twice in the six attempts given.
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Hurricanes thrower Milton Ingraham II also achieved First Team All-American honors in his signature event, the men’s discus. Ingraham II threw a mark of 59.74m (196 feet) for a seventh-place finish and two points to the men’s team.
Courtesy of Miami Athletics
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