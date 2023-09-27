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Photos: Miami commits and targets at Chaminade-Madonna vs. Miami Central

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Commi Joshisa Trader

Miami commit Zaquan Patterson

Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna, makes takle in game vs. Miami Central
Zaquan Patterson, Safety, Chaminade-Madonna, makes takle in game vs. Miami Central

Miami target Jeremiah Smith

All photos courtesy of Robson Lopes

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